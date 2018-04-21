سجال بين سعود آل سويلم رئيس نادي النصر وسامي الجابر رئيس الهلال على تويتر (صور)

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي رسالة إلى سامي الجابر رئيس نادي الهلال بمناسبة خروج الأول من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الأندية السعودية برعاية هيئة الرياضة.

وقال آل سويلم موجها تغريدته لرئيس نادي الهلال :”للأخ @SamiAlJaber : تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لانريد في المحلي، ونصيحتي لك لاتجدد عقد أقل من خمس سنوات”.

تغريدة آل سويلم جاءت بعد تعليق سامي الجابر على خروج نادي النصر من ميثاق الشرف حيث غرد الجابر :”ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية ، الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان ، في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له، باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران”.

وقصد الهلال بالجيران نادي النصر السعودي غريمه في ديربي الرياض.

ورد الجابر على تغريدة آل سويلم موجها تغريدته لرئيس نادي النصر “للأخ @SSuwailm أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم”.

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية قد أعلن انتهاء ميثاق الشرف عبر حسابه على تويتر مغردا :”ميثاق الشرف هيوحشنا”.