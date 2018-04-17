لهذا السبب.. تغريم نواف العابد وكارلوس إدواردو لاعبي نادي الهلال السعودي 20 ألف ريال

لهذا السبب.. تغريم نواف العابد وكارلوس إدواردو لاعبي نادي الهلال السعودي 20 ألف ريال

المصدر: فريق التحرير

قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم ثنائي نادي الهلال نواف العابد، وكارلس إدواردو، مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما، بسبب دخولهما من المدرجات إلى غرف الملابس بين شوطي مباراة الفريق أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

كما أوقفت لاعب نادي القيصومة محمد السهلي مباراة واحدة، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن المادة (17/3)، وغرامة مالية قدرها (5,000) ريال نظير استخدامه للعب العنيف خلال لقاء فريقه أمام ضمك.

وألزمت نادي التعاون بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال نظير حصول ستة من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء، أو حمراء، خلال لقائه أمام نادي الاتفاق، وألزمت أيضًا مدير المركز الإعلامي بنادي الوحدة عاطف الأحمدي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، نظير قيامه بالاحتفال مع لاعبي فريق ناديه بالمضمار بعد مباراة فريقه أمام المجزل ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان.

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