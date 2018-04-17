فهد المولد يعلن رسميًا عودته لنادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل (فيديو)

أعلن الدولي السعودي فهد المولد، لاعب ليفانتي، عودته لنادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل، بعد اجتماعه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء.

وتداول جمهور الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع آل الشيخ مع المولد، وقال خلاله المولد: “بشكرك على كل شيء تقدمه لي”، ليسأله آل الشيخ: “السنة الجاية مع النمور.. صح؟”، ليؤكد المولد عودته.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن مسؤولي ليفانتي لا يعلمون شيئًا عن المولد منذ مغادرته فالنسيا، يوم الجمعة الماضي، بعدما طلب إذنًا من النادي لحضور جنازة أحد أقاربه، ووافق النادي على ذلك.

عاجل : فهد المولد يُعلن استمراره مع #الاتحاد الموسم المقبل. pic.twitter.com/J8h03ktuRA — ITTI MANIA (@IttiMania) April 17, 2018

وتابعت أن إدارة ليفانتي اتصلت بالشخص المرافق لفهد المولد في فالنسيا لكنه لا يجيب على اتصالات النادي الإسباني، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم أين يتواجد لاعب المنتخب السعودي الذي غاب منذ الجمعة الماضي عن التدريبات، سواء في إسبانيا أو أوروبا أو خارج القارة بأسرها.

وأضافت أن المولد طلب في الأيام الماضية معرفة وضعه داخل ليفانتي في ظل استبعاده المستمر عن المشاركة في المباريات، كما أنه طالب مدرب الفريق بتحديد موقفه من الدخول ضمن قائمة الـ 18 لاعبًا لمباراة الفريق القادمة أمام مالاجا يوم الخميس المقبل، حتى يعلم كيف سيتصرف.

وأبرزت الصحيفة أن المولد لم يشارك في أي دقيقة مع ليفانتي خلال الموسم الجاري منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.