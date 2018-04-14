شرط مؤمن زكريا للعودة للنادي الأهلي

فرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري، المعار لصفوف أهلي جدة السعودي، عدة شروط للعودة إلى القلعة الحمراء في بداية الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن مؤمن زكريا اشترط الحصول على راتبه السنوي بالدولار للموافقة على عدم تجديد إعارته مع النادي السعودي والعودة إلى الأهلي.

وأضاف المصدر: “مؤمن قرر استغلال تمسك حسام البدري المدير الفني للفريق بعودته من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل فرض شروطه على الأهلي”.

وتابع: “مؤمن كان يرغب في استكمال رحلته الاحترافية لتحقيق المزيد من المكاسب المادية، إلا أنه رحب في الوقت ذاته بالعودة للأهلي ولكنه طلب تعديل عقده السنوي أو الحصول على راتبه نفسه ولكن بالدولار”.

وأردف المصدر: “مؤمن يرغب في تأمين مستقبله ماليًا بشكل مبكر حتى لا يضع نفسه في موقف أحمد فتحي وعبدالله السعيد بعد أن دخلا في أزمة كبيرة مع النادي عند تجديد عقديهما قبل الاعتزال”.

ومن جانب آخر قال حسام البدري إن إصابة أحمد الشناوي حارس الزمالك فقد تبعده عن صفوف منتخب مصر في كأس العالم، ما يفتح الباب لإعادة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويدرس البدري بقوة إعادة إكرامي لتشكيلة الفريق في مباراة وادي دجلة المقرر لها السادس عشر من أبريل الجاري في مسابقة الدوري الممتاز.

وقد يعود إكرامي لقائمة الفريق في المباراة القادمة بناءً على اتفاق مع حسام البدري من أجل إعادته لدائرة اهتمام المنتخب قبل المعسكر القادم.

وفي ذات الإطار وجه حسام البدري رسالة خاصة إلى عمرو السولية لاعب الفريق أكد خلالها أنه يتوقع انضمامه لمعسكر المنتخب المصري في تجمعه القادم.

وأضاف البدري للاعب أن تألقه مؤخرًا وتحديدًا في مباراة الداخلية أمس سيقوده للتواجد ضمن كتيبة الفراعنة في المعسكر القادم.

وفاز الأهلي على الداخلية بهدفين نظيفين أمس سجلهما عمرو السولية وإسلام محارب ليتأهل الفريق لدور الـ 8 في بطولة كأس مصر.