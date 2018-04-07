مباراة الأهلي والهلال.. محمد كنو يدخل في نوبة بكاء لإهداره هدف التتويج بالدوري السعودي (فيديو)

دخل محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، في نوبة بكاء شديدة عقب إهداره هدفًا محققًا لفريقه أمام الأهلي، مساء اليوم السبت، كان كفيلًا بجلب 3 نقاط ثمينة، وتحقيق لقب الدوري لقلعة الزعيم.

وفي آخر ثواني اللقاء استلم “كنو” الكرة بينية رائعة من الجهة اليسرى، لينفرد بحارس الأهلي، لكنه سددها بجوار القائم الأيسر.

وانتهت قمة الأهلي والهلال بالتعادل السلبي ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للجولة الأخيرة، بعدما ظل الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح الهلال حامل اللقب اليوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويمكن للهلال التتويج باللقب في الجولة المقبلة التي ستُقام يوم الخميس المقبل في حال فوزه على الفتح أو التعادل، بشرط عدم فوز الأهلي على أُحد.

فيما يأمل الأهلي في الفوز على أُحد وتعثر الهلال أمام الفتح ليتوّج باللقب.