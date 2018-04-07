ناديان إماراتيان وآخر سعودي يفاوضون نجم نادي الهلال

كشف الإعلامي سامي القرشي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الخيمة” على القناة الرياضية السعودية عن أن هناك ناديين إماراتيين وآخر سعوديًا يتفاوضون مع نجم الهلال عبدالله عطيف.

وقال الإعلامي إن إدارة الهلال لم تنجح في حسم موضوع التجديد للاعب، مشيرًا إلى أنه جرى اجتماع قبل يومين لإنهاء مسألة التجديد، إذ عرض الهلال منح اللاعب 4 ملايين ريال في الموسم، إلا أنه طلب 5 ملايين، ثم وقع خلاف على مقدم العقد حيث طلب عبدالله عطيف 50% من عقده، إلا أن الهلال رفض منح اللاعب سوى 4 ملايين مقدّم عقد.

وكشف عن أن ناديًا سعوديًّا كبيرًا اتفق مع عبدالله عطيف على التوقيع معه عقب الانتهاء من مسابقة الدوري، موضحًا أن اللاعب موافق على مغادرة الهلال إلى النادي السعودي المنافس بعدما تم الاتفاق على الأمور المالية.

وكشفت مصادر “إرم نيوز” أن النادي المقصود هو الاتحاد إلا أن رغبة اللاعب لا تزال البقاء مع الهلال في حال الاتفاق على الأمور المالية التي ستصب في صالح اللاعب في النهاية ويبقى مع الزعيم.