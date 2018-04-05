مانويل نوير يعود لتدريبات بايرن ميونيخ الجماعية (فيديو وصور)

عاد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لتدريبات فريقه للمرة الأولى بعد غياب دام فترة زمنية طويلة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، اليوم الخميس، ” للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر، أنهى نوير حصة تدريبية كاملة من تدريب حراس المرمى”.

يذكر أن نوير تعرّض لإصابة خلال تدريبات فريقه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار استعدادات فريقه وقتها لمواجهة شالكه في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المحلي (البوندسليغا).

واضطر نوير على إثر الإصابة إجراء عملية جراحية شملت تثبيت شريحة ومسامير في منتصف قدمه اليسرى.

وغاب حارس البافاري منذ الإصابة عن 39 مباراة لفريقه، وكان يوب هاينكس

المدير الفني لبايرن ميونيخ أكد أن نوير سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم.

وخاض نوير مع منتخب ألمانيا 74 مباراة وفاز معه بلقب كأس العالم 2014.