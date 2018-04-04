دعاة ونجوم كرة قدم.. شاهد مشاهير السعودية يشاركون في أول بطولة للعبة البلوت

أظهرت صور حديثة لليوم الأول من بطولة لعبة البلوت التي انطلقت يوم الأربعاء في السعودية، مشاهير المملكة من دعاة دين ولاعبي كرة قدم وشعراء وهم يشاركون في أول بطولة رسمية للعبة الشعبية في البلاد.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة التي يشارك فيها نحو 12 ألف لاعب، منافسات لافتة للمشاركين، لاسيما المشاهير منهم، حيث تسلطت الأضواء وانتشرت الصور بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الداعية السعودي وإمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني في إحدى الصور مركزًا في اللعبة أمام منافسيه لتجد الصورة طريقها إلى التداول والتعليقات المتنوعة بين الطرافة وحتى الانتقاد.

عادل الكلباني وفهد الهريفي وعدد من المشاهير في زيارة لمقر #بطولة_البلوت pic.twitter.com/ZzdjRESQAm — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وظهر في صور أخرى نجوم كرة القدم السابقين في السعودية، يوسف الثنيان ومحمد الدعيع وفهد العريفي، لتجد تلك الصور بدورها تداولًا بين عشاق كرة القدم وجمهورها الكبير في المملكة.

كما ظهر في إحدى الصور الشاعر ياسر التويجري، فيما ظهر بلقطات أخرى الطفل عيد بن دخيل الله العتيبي (14 سنة) بعد أن لفت الأنظار بتأهله إلى الجولة الثانية برفقة والده كأصغر متسابق.

???? صور من اليوم الأول لـ #بطولة_البلوت pic.twitter.com/o8qlFDwcEp — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وانطلقت بطولة السعودية للعبة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تستمر حتى الأحد المقبل، وذلك في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، المشرف على البطولة، جوائز مالية للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال.

وتضاف البطولة الجديدة لسلسلة ألعاب نظمت الهيئة العامة للرياضة بطولات لها بعد ان كانت مهملة لعقود، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات وماراثون الرياض الدولي وبطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة.

♠♦ أصغر مشارك في #بطولة_المملكة_للبلوت عيد بن دخيل الله العتيبي (14 سنة) يتأهل مع والده إلى الجولة الثانية ♥️♣ pic.twitter.com/KIgsQpPt1P — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٤ أبريل، ٢٠١٨

كما ستشهد المملكة في الفترة القليلة القادمة عدة بطولات لألعاب جديدة أيضًا، مثل منافسات نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة في جدة، واستضافة المملكة نهائي بطولة العالم للدرون بمشاركة الأبطال والمحترفين العالميين في هذه اللعبة.

وشهد الإعلان عن تنظيم بطولة رسمية للعبة البلوت وتخصيص جوائز مالية للفائزين، قبل أشهر، الكثير من ردود الفعل بين من يعتبرها إرثًا اجتماعيًا متوارثًا وشعبيًا وبين من يعتبرها نوعًا من أنواع القمار المحرم في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية.

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.