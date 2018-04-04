رغم ترحيبه بتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي.. شباب الأهلي دبي يفاوض لويس سييرا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن المدير الفني التشيلي لفريقها، المدرب لويس سييرا، قد تلقى عرضًا من نادي شباب الأهلي دبي لقيادته في الموسم القادم.

وبحسب تلك المصادر، فإن عرض النادي الإماراتي يسيل له اللعاب، وربما يتسبب في تغيير وجهة المدرب الذي سبق وأعلن أن الأولوية في حال بقائه بمنطقة الخليج ستكون لنادي الاتحاد.

عرض شباب الأهلي دبي جاء بالتزامن مع تصريحات رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، والذي أكد أن سييرا لديه الرغبة بالتجديد، وسيتم حسم ملف تجديده قبل نهائي كأس الملك، وأن النادي وعده بتحقيق كل احتياجاته للموسم المقبل.

وتدهورت نتائج النادي الإماراتي مع الروماني كوزمين الذي تمت إقالته وتعيين المدرب الوطني مهدي علي بدلًا منه، لكن النتائج لم تتحسن بعد، علمًا بأن النادي لن يعتمد على مهدي علي في الموسم القادم.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد قد اتفقت مع المدرب سييرا على التجديد، بيد أن المدرب أرجأ توقيعه على العقد الجديد لوجود بعض الظروف الشخصية والعائلية لديه في تشيلي.