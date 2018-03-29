الاتحاد الآسيوي يؤجل النظر بالخلافات الرياضية بين إيران والسعودية

أعلن الإيراني “علي كفاشيان” نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل النظر بالخلافات الرياضية بين إيران والسعودية، إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال كفاشيان لوكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، اليوم الخميس: إنه “كان من المقرر أن يتم عرض موضوع الخلافات بشأن مباراة كرة القدم بين إيران والسعودية في اجتماع الاتحاد الآسيوي الذي عُقد اليوم الخميس”.

وأضاف: “الاتحاد قرر استعراض الخلافات بين إيران والسعودية في الجلسة التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام في ماليزيا”.

وبين كفاشيان أنه “كان من المتوقع أن يتم عرض ومناقشة عدم لعب الأندية السعودية في إيران في جلسة اليوم، لكن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي قرر تحديد اجتماع لمناقشة هذه القضية في أكتوبر المقبل”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه “في الجلسة التي عقدت اليوم تمت دراسة تقارير اللجان التابعة للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية السنوية، ولسوء الحظ، لم نسمح بتقديم التقارير السعودية في الاجتماع، وقالوا إنه ينبغي تقديمها أولًا إلى اللجنة، ومن ثم سنقوم بمراجعتها في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي”.

ومنذ مطلع عام 2016، قطعت السعودية علاقتها مع إيران؛ بسبب اقتحامها سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، ورفضت الأندية السعودية خوض أي مباراة على الأراضي الإيرانية، مما دفع الأندية الإيرانية لخوض مبارياتها في سلطنة عُمان بدلًا من ملاعبها.