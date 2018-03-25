رسميًا.. أندية الهلال والاتحاد والأهلي تشارك في البطولة العربية

وقّع الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مشاركة أندية: الهلال، والاتحاد، والأهلي، في البطولة العربية للأندية التي ستقام في شهر أغسطس المقبل.

وتنطلق النسخة المقبلة بمشاركة 32 ناديًا، وسيحصل البطل على 5 ملايين، وهي القيمة التي تزيد على البطل في جائزتي دوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال آسيا.

وسيشارك في البطولة: الأهلي المصري ومواطناه الزمالك، والإسماعيلي، إضافة إلى ناديي الترجي، والنجم الساحلي التونسيين، وأهلي طرابلس الليبي، واتحاد العاصمة، ووفاق سطيف من الجزائر، والوحدة الإماراتي، وأندية أخرى، وتقام بنظام الأدوار الإقصائية.

يشار إلى أن النسخة الماضية شهدت مشاركة: الأهلي، والزمالك المصريين، والفيصلي الأردني، والترجي التونسي، والنصر، والهلال السعوديين، غير أن الأخير شارك بفئة الأولمبي، إضافة إلى أندية أخرى.

ونجح الترجي في الفوز باللقب عقب فوزه 3/2 على الفيصلي الأردني في مباراة مثيرة.