وسط أنباء عن تعيينه.. هل ينجح كارينيو في إعادة نادي النصر لأمجاد 2014؟

تصاعدت أنباء قوية في أروقة الكرة السعودية حول تعيين الأوروغواياني دانييل كارينيو في منصب المدير الفني لفريق النصر في الساعات المقبلة.

ورحل كارينيو في الأسابيع القليلة الماضية عن قيادة نادي الشباب السعودي؛ بسبب تراجع النتائج، مما أدى لتزايد الأنباء حول عودة كارينيو لقيادة النصر.

ومع تزايد هذه الأنباء، أصبحت التساؤلات حول قدرة كارينيو على تكرار نجاحاته في ولايته الأولى مع النصر السعودي، وهو ما تحاول شبكة “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

نجاحات مبهرة

يعيش نادي النصر وجمهوره على الذكريات الجميلة للفريق الملقب بـ”العالمي” مع كارينيو في موسم 2013/2014 حين قاد المدرب الأوروغواياني الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب 19 عامًا كاملة.

وحصد كارينيو مع النصر أيضًا كأس ولي العهد في نفس العام 2014، وهو الأمر الذي يجعل كارينيو واحدًا من أكثر المدربين نجاحًا مع النصر السعودي.

معاناة فنية

عانى النصر بعد رحيل كارينيو العام 2014؛ بسبب عدم الاستقرار الفني والتغيير الدائم في منصب المدرب.

واستعان النصر بخدمات 9 مدربين من أجل قيادة الفريق بعد رحيل كارينيو، وهم: الإسباني راؤول كانيدا والأوروغواياني خورخي دا سيلفا، والكولومبي ريني هيغيتا لفترة مؤقتة، والإيطالي فابيو كانافارو مع عودة هيغيتا بشكل مؤقت مرة أخرى، ثم ولاية ثانية للإسباني كانيدا، والكرواتي زوران ماميتش، والفرنسي باتريس كارتيرون، والبرازيلي ريكاردو غوميز، والأرجنتيني غوستافو كوينتريوس، والكرواتي كرونسلاف يوريشيتش المدرب الحالي.

كارينيو بعد النصر بلا نجاحات

تؤكد التجارب أيضًا أن كارينيو بعد رحيله عن النصر لم يحقق النجاحات المميزة، فقد تولى المدرب الأوروغواياني قيادة العربي القطري، ثم تولى تدريب منتخب قطر ولم ينجح في تقديم بصمة مميزة ورحل بعد أن تعرض لنتائج سيئة في تصفيات كأس العالم 2018.

وعاد كارينيو للدوري السعودي بعد غياب عبر بوابة نادي الشباب، وقاد الفريق في 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وخسر مثلها وتعادل 5 مرات.

تعاطف جماهيري

يحظى كارينيو بدعم وتعاطف جماهيري لا محدود؛ لأنه المدرب صاحب النجاحات المميزة في الأعوام الأخيرة مع النصر.

وظهر الأمر خلال مباراة النصر والشباب بالدوري والتي فاز بها النصر، وطالبت جماهير النصر إدارتها بإعادة كارينيو لمنصب المدير الفني، خاصة أنه غازل جماهير الفريق ودخل في مصافحة حارة مع محمد السهلاوي هداف النصر.

دعم مميز

ويرى عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، أن العودة المنتظرة للمدرب كارينيو ستكون إضافة للنصر ولكن بشروط محددة.

وأضاف أنور لشبكة “إرم نيوز”: “النصر يحتاج لاستقرار فني بجانب أن الفريق يحتاج إلى دعم مميز خاصة في خط الدفاع في ظل وجود أخطاء في الجانب الخلفي بشكل كبير يؤثر على انتصارات الفريق”.