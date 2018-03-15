حقيقة مفاوضات نادي النصر مع الإسباني إيكر كاسياس

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن المفاوضات مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق وحارس بورتو البرتغالي الحالي، حيث قال إن ذلك مجرد “نكتة” لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح المصدر أن كاسياس يتألق في الوقت الحالي مع بورتو، كما أنه مطلوب في أندية أوروبية عريقة وسعره سيكون مبالغًا فيه، كما أن الحارس لن يقبل أن يأتي للدوري السعودي في الوقت الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى رغبة النصر في ضم كاسياس بعدما طالبت الجماهير بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى؛ بسبب تواضع مستوى الحارس الأساسي وليد عبدالله وعدم انضباطية الحارس البديل عبدالله العنزي.

من جهة أخرى، كشفت إذاعة “يو أف أم” عن أن سلمان المالك، رئيس النادي السابق، سيكون متواجدًا مع الرئيس الحالي سعود آل سويلم في منصب نائب الرئيس في الموسم المقبل.