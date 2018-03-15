تعيين سعد الشهري مديرًا فنيًا للأولمبي السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيعه رسميًا مع سعد الشهري لقيادة المنتخب الأولمبي لموسم واحد، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي وانتهاء موسمه مع الاتفاق.

وكان سعد الشهري قد خطف النجومية؛ عقب نجاحه في تحقيق الفوز على نادي الهلال في مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتفاق قد عيّن الشهري في شهر ديسمبر الماضي، حيث نجح في انتشال الفريق من الصراع على الهبوط إلى المنافسة على احتلال مركز متقدم في الدوري.

ويحتل الاتفاق المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة من 24 مباراة، ويتبقى له مباراتين.