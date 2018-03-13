تعرّف على المرشحين الخمسة لتدريب نادي النصر السعودي في الموسم القادم

كشف مصدر مطّلع داخل نادي النصر السعودي عن أسماء المرشحين الخمسة المنتظر دخول الإدارة في تفاوض معهم؛ للحصول على توقيع أحدهم لقيادة العالمي بالفترة المقبلة.

وكان الإعلامي بتال القوس، القريب من إدارة النصر، قد كشف أن هناك خمسة مدربين مرشحين لتدريب الفريق، بينهم مدرب سبق له التواجد بالدوري السعودي والنصر تحديدًا.

أما المدربون الخمسة الموجودون الآن على طاولة الإدارة النصراوية، فهم الأرجنتيني إدواردو بيريزو، مدرب أشبيلية السابق والذي أصيب بالسرطان العام الماضي لكنه تعافى منه، ومواطنه إدغاردو باوزا مدرب المنتخب السعودي السابق، والأرجنتيني الآخر باولو غويدي الذي سبق وتفاوضت معه الإدارة قبل بداية الموسم، والكرواتي زوران ماميتش، والإنجليزي ستيف بروس مدرب استون فيلا السابق .

يذكر أن المرشح القادم لرئاسة النادي، سعود بن سويلم، قد تولى ملف التعاقدات بالنادي، مشددًا على أن المدير الفني القادم للفريق سيكون كبيرًا جدًا.