تقارير.. المنتخب المصري يتابع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال لضمه لقائمة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، يضع نصب عينيه، لاعب نادي الهلال السعودي، أحمد أشرف، من أجل ضمه إلى قائمة المنتخب في الفترة المقبلة، قبل المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن كوبر يدرس إمكانية ضم أشرف، لاعب الهلال الشاب، والذي يحمل الجنسية المصرية والجواز السعودي إلى قائمة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب صاحب الأصول المصرية، إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، ولم يسبق له تمثيل أي منتخب حتى الآن.

وبدوره يتابع الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعب من أجل الاستفادة من خدماته في المونديال المقبلة، إذ وصفه بعض الإعلامين بأنه أفضل من اللاعبين الحاليين للأخضر.

أحمد أشرف الفقي، لاعب وسط الهلال، والذي يلعب -أيضًا- كجناح، يحمل الجنسية المصرية، ولكنه مواليد المملكة العربية السعودية، في الـ 31 من ديسمبر 1992، ويبلغ عمره 25 عامًا، لذلك يحمل الجنسيتين، ويلقب بـ”البرازيلي”.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن أشرف الذي ولد في المملكة انضم إلى صفوف الهلال في يناير الماضى مقابل 100 ألف ريال سعودي فقط، بعدما لم يكن مرتبطًا بعقد مع أي نادٍ آخر، ولعب أول مبارياته مع الهلال في الـ 30 من يناير الماضى، أمام فريق الرائد، والتي انتهت بفوز الزعيم 2 / 1، إذ صنع هدف الفوز بتمريرة عرضية رائعة.

وانضم أشرف لقائمة المنتخب السعودي في بطولة “خليجي 23” التي أقيمت بالكويت نهاية العام الماضي، ضمن مشروع “اللاعبين من مواليد الممكلة”، ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ويمكن لأحمد أشرف المشاركة مع منتخب مصر رغم انضمامه لقائمة المنتخب السعودي، وذلك نظرًا لأنه لم يشارك في أي مباراة مع الأخضر.