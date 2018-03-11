نادي النصر السعودي ينافس الاتحاد على ضم محمد الكويكبي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن أنها تعتزم الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في الاتفاق لضم اللاعب محمد الكويكبي، اللاعب المشهور حاليًا بـ “الشنب” بعد تسجيله هدف فريقه الأول في الهلال، وعرقلة الزعيم في مشواره نحو القمة.

يذكر أن إدارة الاتحاد هي الأخرى تبحث ضم اللاعب، إذ أعلنت مصادر عن أنه ربما يكون الصفقة الأولى محليًا للفريق حال موافقة إدارة الاتفاق بعد موسمي انتقالات لم تتعاقد فيهما الإدارة الاتحادية مع أي لاعب بسبب عقوبة المنع من التسجيل من قبل الفيفا.

المصادر أكدت أن إدارة الاتفاق لن تفكر في بيع اللاعب حال نجاحها في حجز مقعد آسيوي أما في حال فشل الفريق في ذلك فربما تدفعها الضغوطات المالية لبيع اللاعب لأجل التعاقد مع آخرين.

من جهة أخرى، بات محترف النصر سعد سهيل هو الأقرب للرحيل ومعه البرازيلي ليوناردو، في حين ستبقي الإدارة على اللاعب فرجاني ساسي على أمل تألقه مع منتخب بلاد في المونديال القادم، ومن ثم بيعه حيث تملك الإدارة بطاقته لثلاثة مواسم.