رسميًا.. مسلي آل معمر رئيسًا لرابطة دوري المحترفين السعودي بديلًا لعادل عزت

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن استقالة عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي، من رئاسة الرابطة وتولي مسلي آل معمر المسؤولية بدلًا منه، خلال اجتماع الرابطة الذي عقد، ظُهر اليوم الأحد.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت قد ترأس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين في أواخر شهر ديسمبر 2017.

بيان صحفي || تزكية الأستاذ مسلي آل معمر رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة #رابطة_دوري_المحترفين . pic.twitter.com/ysNlI9bon7 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 11, 2018

وذكرت صحيفة “عكاظ”، وفقًا لمصاردها أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يعكف حاليًا على ترشيح عزت لمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا، لا سيما أن مدة الرئيس الحالي الأمير علي بن الحسين شارفت على الانتهاء، بعد أن عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعها مؤخرًا بالعاصمة الأردنية “عمان” والعمل على ترتيبات المرحلة المقبلة.