أحدهما للمقاولات وأخرى رياضية.. عمر السومة يؤسس شركتين في سوريا

ذكرت تقارير صحفية سورية أن النجم عمر السومة لاعب المنتخب السوري ونادي الأهلي السعودي، أسس شركة مقاولات في سوريا، ستعمل على تنفيذ مشاريع سكنية وتعهدات، واستيراد وتصدير مواد البناء.

لاعب كرة القدم السوري، عمر السومة، الذي انتقل من ضفة المعارضة إلى ضفة النظام

وقال موقع “الاقتصادي”، إن وزارة التجارة الداخلية صادقت على قرار تأسيس شركة “عمر السومة” للمقاولات وسيكون مقرها ريف دمشق.

وكان السومة (28 عامًا) محسوبًا على المعارضة لكنه أصبح فيما بعد محسوبًا على النظام وكان واحدًا من اللاعبين الذين التقوا بالرئيس بشار الأسد.

وأضاف الموقع، أن السومة حصل أيضًا على ترخيص شركة أخرى باسم “عمر السومة للرياضة” حيث ستعمل في مجال تجارة الأدوات والمعدات الرياضية.

ويلعب السومة مع نادي الأهلي منذ العام 2014، وسجل للفريق 83 هدفًا في 79 مباراة، وقاده للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2015/2016، إضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي في الموسم ذاته.