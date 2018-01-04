رئيس نادي النصر السابق فيصل بن تركي يعتزل الوسط الرياضي (صورة)

أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، اعتزاله الوسط الرياضي، وذلك عبر تغريدات على صفحته، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال بن تركي عبر حسابه على تويتر:”‏أشكر سمو الأمير سلطان بن فهد، والأمير نواف بن فيصل، والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومعالي الأستاذ محمد آل الشيخ، ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ”.

وتابع :” ‏‏أشكر إخواني اللاعبين؛ على ما قدموه للكيان، وهم من خيرة اللاعبين، سعوديين وأجانب. ونتمنى منهم بذل قصارى جهدهم؛ لتحقيق الإنجازات مستقبلًا”.

وأكمل:” ‏أشكر الأستاذ أحمد عيد، وأعضاء الاتحاد السعودي السابق، وأعضاء الاتحاد السعودي الحالي”.

وزاد قائلًا :” ‏وأخيرًا، أشكر أغلى وأوفى جماهير، جماهير العالمي، التي كانت الدافع الأهم لي في تحقيق الإنجازات، مع أنكم تستحقون أكثر وأكثر”.

واختتم بإعلانه اعتزال الوسط الرياضي، حيث قال :” ‏‏والآن، حان الوقت لاعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي، ولكن سأظل عاشقًا وداعمًا لهذا الكيان الكبير، الذي هو جزء لا يتجزأ من حياتي، وسيبقى كذلك”.

يذكر أن هيئة الرياضة السعودية، أقالت فيصل بن تركي، قبل عدة أيام، وعينت سلمان المالك رئيسًا لنادي النصر.