نادي النصر السعودي يقاطع برنامج “أكشن يا دوري” بسبب سؤال مثير للجدل (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي، مقاطعته لبرنامج “أكشن يا دوري” عقب انتهاء بث حلقة البرنامج، مساء الثلاثاء، بسبب ما اعتبرها تجاوزات وإساءات متكررة بحق النادي ومنتسبيه.

وقال النادي في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: “نظرًا للتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير ، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي، فقد قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج أكشن يا دوري وعدم التعاون معه إطلاقاً”.

نظراً للتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير ، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي . فقد قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج أكشن يا دوري وعدم التعاون معه إطلاقاً . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 26, 2017

وجاء القرار النصراوي عقب سؤال مقدم البرنامج، الإعلامي وليد الفراج، لرئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، الذي حل ضيفاً عبر الهاتف في البرنامج مساء الثلاثاء، جاء بصيغة استفسار من الفراج حول كون إدارة الفريق الحالية هي السبب في تراجع عدد المتبرعين للفريق في مبادرة “ادعم ناديك”.

وقال الفراج في كلامه، إن هناك انقسامًا في جمهور فريق النصر حول التشكيل الإداري الجديد، وأن جمهور الفريق يريد أن يتبرع لناديه لكنه لن يبادر بسبب اعتراضه على إدارة النادي الحالية على حد وصف الفراج.

ولم يجب رئيس هيئة الرياضة السعودية على استفسار الفراج، فيما قررت إدارة النادي فور انتهاء حلقة البرنامج مقاطعته.

وأعلن آل الشيخ، النتائج المبدئية لمبادة “ادعم ناديك”، والتي تهدف إلى العمل على زيادة مداخيل الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين عبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية.

وقال “آل الشيخ” خلال تصريحات لبرنامج “أكشن يادوري”، الثلاثاء: “خلال 24 ساعة هناك 17 ألف مشترك في حملة “ادعم ناديك” وبذلك نضمن نصف مليون شهريًا من الجماهير لأندية دوري المحترفين السعودي”.

وأضاف: “ترتيب المشتركين في الحملة خلال أول 24 ساعة، الهلال أولًا بـ7446 مشتركًا، والأهلي ثانيًا بـ 3552 مشتركًا، والنصر ثالثًا بـ 3279 مشتركًا، والاتحاد رابعًا بـ1541 مشتركًا، والشباب خامسًا بـ 553” مشتركًا.

وتابع: “الشركة المشغلة لحملة “ادعم ناديك” تقدم خدمات الحملة مجانًا، وتوجد رسوم بسيطة لهيئة الاتصالات.. والإشراف على صرف الدعم سيكون من هيئة الرياضة، ليضمن الجمهور الداعم ذهاب الدعم إلى مكانه الصحيح، وستصرف لمصلحة النادي من خلال رواتب، أو تعاقدات تخدم النادي، وليس لسداد ديون لاعبين، وستكون مفيدة جدًا وستسبب نقلة للأندية”.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة بالاتفاق مع أندية الدوري السعودي للمحترفين عن آليتين يتم من خلالهما تفعيل هذه المبادرة، بإرسال رسالة نصية باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يوميًا، حيث أبرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عدة اتفاقيات مع شركات الاتصالات في المملكة: (STC – موبايلي – زين -Virgin )، لتفعيل هذه المبادرة، فيما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آلية أخرى تتمثل بالإيداع البنكي المباشر في الحسابات البنكية التي تم اعتمادها خصيصًا لكل نادٍ.

وأكد “تركي آل الشيخ” خلال كلمته، أن “هذه المبادرة ستضخ مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية في المستقبل عبر تنافس الجماهير الرياضية وتسابقها لدعم أنديتها”.