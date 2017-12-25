حساب مزيف للأميرة ريما بنت بندر على إنستغرام يثير جدلًا في السعودية (صور)

أثار حساب مزيف على إنستغرام، للأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وكيل رئيس هيئة الرياضة للتخطيط، جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية بعدما تمّ تدشينه من قبل مجهول.

وزعم الحساب الذي تحدث باسم الأميرة السعودية أنه يقدّم مساعدات وقروضًا مالية، وأنه رسمي وتابع لريما بنت بندر.

واستدعى انتشار الحساب تدخل بنت بندر التي غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر :”أود أن أنوه بأن ليس لدي أي علاقة بهذا الحساب المزيف على Instagram ، و جاري الرصد و التحري عن أصحابه لانتحالهم شخصيتي”.

“من كان لهم تعامل معهم فليعلم عدم صحته والتبليغ للجهات المختصة إذا مسكم أي ضرر منهم”.

والأميرة ريما بنت بندر هي المرأة الأبرز في الرياضة السعودية خلال الآونة الأخيرة، حيث تبذل مساعي ضخمة من أجل مشاركة قوية للمرأة السعودية في الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ويعد مشروع إنشاء أندية رياضية في المملكة العربية السعودية، هو أبرز مساعي ريما بنت بندر.