أحمد الفريدي يعقد حسابات يورسيتش قبل مباراة السعودية والإمارات

ترددت أنباء عن غياب أحمد الفريدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقائد منتخب السعودية في خليجي 23 عن مباراة الأخضر مع الإمارات مساء اليوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة التي تضم الكويت وعمان إلى جوار المنتخبين.

وحققت السعودية الفوز في مباراة الافتتاح على الكويت صاحبة الأرض.

وقالت تقارير صحفية متطابقة إن الفريدي خرج من حسابات يورسيتش أمام الإمارات بسبب الإصابة.

وكان الفريدي مؤثرًا للغاية خلال مباراة الكويت حيث صنع الهدف الأول.

ويخوض منتخب السعودية مباريات خليجي 23 بالصف الثاني، ما يجعل غياب أحمد الفريدي مؤثرًا للغاية.

وتتجه الأنظار، مساء الإثنين، إلى ملعب “جابر الأحمد” في دولة الكويت لمتابعة لقاء القمة المرتقب بين الإمارات والسعودية، في كلاسيكو خليجي مثير بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخلج رقم 23.

ونجح منتخب السعودية في الفوز على حساب الكويت بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الأولى كما فاز المنتخب الإماراتي على عُمان بهدف نظيف.

ويبقى الفوز ضامنًا للتأهل إلى دور الأربعة ببطولة خليجي 23، وهو ما يشعل أجواء المواجهة القوية التي تجمع بين الإمارات والسعودية في نهائي مبكر لبطولة خليجي 23.