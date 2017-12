أعلن نادي الجزيرة الإماراتي فسخ عقد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، بشكل رسمي، ليصبح اللاعب حرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصدر النادي الإماراتي بيانًا مقتضبًا عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيه إن إلغاء العقد تم بالتراضي بين الطرفين.

رسميًا: شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي

Official: Al Jazira Football Company terminate the contract with the French midfielder Lassana Diarra by mutual consent pic.twitter.com/u7rEHhvWmb

