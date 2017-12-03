“الرباط الصليبي” يُنهي موسم عوض خريص مدافع نادي الاتحاد السعودي

أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أُجريت للاعب عوض خريص مدافع نادي الاتحاد السعودي إصابته بالرباط الصليبي.

وكان اللاعب قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام “الاتفاق”، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين لهدف بعد اصطدامه بحارس الفريق المنافس.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب فحوصات أخرى للتأكد من نوع الإصابة، والتي لو تأكد أنها “رباط صليبي” فستغيّبه عن الفريق لنهاية الموسم.

من جهة أخرى، ‏مازال العراقي “سيف سلمان” مصرًا بشدّة على استلام مستحقاته المالية والبالغة 4.8 مليون ريال كاملة دون أي تقسيط أو حتى جدولة، ‏ورفض التفاهم تمامًا حيال هذا الأمر.