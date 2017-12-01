قرعة نهائيات كأس العالم 2018.. تعرّف على جدول مباريات المنتخبات العربية كاملًا‎

المصدر: د -ب-أ - رويترز - إرم نيوز

حسمت قرعة بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا ، التي سُحبت، اليوم الجمعة، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، مجموعات الدور الأول، وفيما يلي مواعيد وأماكن إقامة مباريات المنتخبات العربية الأربعة المتأهلة للمونديال:

المنتخب السعودي (المجموعة الأولى)

يبدأ مشواره في المونديال من خلال المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي صاحب الضيافة على ملعب “لوغنيكي” العريق في العاصمة موسكو، في 14 حزيران/يونيو 2018 .

ويخوض المباراة الثانية أمام منتخب أوروجواي على ملعب مدينة روستوف-أون دون في 20 حزيران/يونيو، ثم يلتقي المنتخب المصري على ملعب “فولغوغراد” يوم 25 من الشهر نفسه.

المنتخب المصري (المجموعة الأولى):

يستهل مشواره في البطولة بلقاء منتخب أوروجواي على ملعب مدينة ايكاترينبرغ في 15 حزيران/يونيو، ثم يلتقي منتخب روسيا في سان بطرسبرغ في 19 حزيران/يونيو، ومنتخب السعودية على ملعب “فولغوجراد” يوم 25 من الشهر نفسه.

المنتخب المغربي (المجموعة الثانية):

يستهل مشواره في البطولة بلقاء منتخب إيران في سان بطرسبرغ في 15 حزيران/يونيو، ثم يلتقي المنتخب البرتغالي في موسكو يوم 20، قبل أن يواجه المنتخب الإسباني في كالينينغراد يوم 25 .

المنتخب التونسي (المجموعة السابعة):

يبدأ مشواره بلقاء منتخب إنجلترا في فولغوغراد يوم 18 حزيران/يونيو، ثم يلتقي منتخب بلجيكا في موسكو يوم 23، ثم منتخب بنما في سرانسك يوم 28 من الشهر نفسه.

وفيما يلي جدول مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا العام المقبل في الفترة من 14 يونيو/ حزيران وحتى 15 يوليو تموز 2018، وذلك بعد سحب قرعة البطولة اليوم الجمعة (المباريات بتوقيت غرينتش).

المجموعة الأولى:

14 يونيو

روسيا أمام السعودية على ملعب لوغنيكي في موسكو (1500)

15 يونيو

مصر أمام أوروجواي في إيكاترينبرغ (1200)

19 يونيو

روسيا أمام مصر في سان بطرسبرغ (1800)

20 يونيو

أوروجواي أمام السعودية في روستوف أون-دون (1500)

25 يونيو

أوروجواي أمام روسيا في سمارا (1400)

السعودية أمام مصر في فولغوغراد (1400)

المجموعة الثانية:

15 يونيو

المغرب أمام إيران في سان بطرسبرغ (1500)

البرتغال أمام إسبانيا في سوتشي (1800)

20 يونيو

البرتغال أمام المغرب على ملعب لوغنيكي في موسكو (1200)

إيران أمام إسبانيا في كازان (1800)

25 يونيو

إيران أمام البرتغال في سارانسك (1800)

إسبانيا أمام المغرب في كالينينغراد (1800)

المجموعة الثالثة:

16 يونيو

فرنسا أمام استراليا في كازان (1000)

بيرو أمام الدنمرك في سارانسك (1600)

21 يونيو

فرنسا أمام بيرو في إيكاترينبرغ (1200)

الدنمرك أمام أستراليا في سمارا (1500)

26 يونيو

الدنمرك أمام فرنسا على ملعب لوغنيكي في موسكو (1400)

أستراليا أمام بيرو في سوتشي (1400)

المجموعة الرابعة:

16 يونيو

الأرجنتين أمام أيسلندا على ملعب سبارتاك في موسكو (1300)

كرواتيا أمام نيجيريا في كالينينغراد (1900)

21 يونيو

الأرجنتين أمام كرواتيا في نيغني نوفغورود (1800)

22 يونيو

نيجيريا أمام أيسلندا في فولغوغراد (1500)

26 يونيو

نيجيريا أمام الأرجنتين في سان بطرسبرغ (1800)

أيسلندا أمام كرواتيا في روستوف أون-دون (1800)

المجموعة الخامسة:

17 يونيو

كوستاريكا أمام صربيا في سمارا (1200)

البرازيل أمام سويسرا في روستوف أون-دون (1800)

22 يونيو

البرازيل أمام كوستاريكا في سان بطرسبرغ (1200)

صربيا أمام سويسرا في كالينينغراد (1800)

27 يونيو

صربيا أمام البرازيل على ملعب سبارتاك في موسكو (1800)

سويسرا أمام كوستاريكا في نيغني نوفجورود (1800)

المجموعة السادسة:

17 يونيو

ألمانيا أمام المكسيك على ملعب لوغنيكي في موسكو (1500)

18 يونيو

السويد أمام كوريا الجنوبية في نيغني نوفغورود (1200)

23 يونيو

ألمانيا أمام السويد في سوتشي (1500)

كوريا الجنوبية أمام المكسيك في روستوف أون-دون (1800)

27 يونيو

كوريا الجنوبية أمام ألمانيا في كازان (1400)

المكسيك أمام السويد في إيكاترينبرغ (1400)

المجموعة السابعة:

18 يونيو

بلجيكا أمام بنما في سوتشي (1500)

تونس أمام إنجلترا في فولغوغراد (1800)

23 يونيو

بلجيكا أمام تونس على ملعب سبارتاك في موسكو (1200)

24 يونيو

إنجلترا أمام بنما في نيغني نوفغورود (1200)

28 يونيو

إنجلترا أمام بلجيكا في كالينينغراد (1800)

بنما أمام تونس في سارانسك (1800)

المجموعة الثامنة:

19 يونيو

بولندا أمام السنغال على ملعب سبارتاك في موسكو (1200)

كولومبيا أمام اليابان في سارانسك (1500)

24 يونيو

اليابان أمام السنغال في إيكاترينبرغ (1500)

بولندا أمام كولومبيا في كازان (1800)

28 يونيو

اليابان أمام بولندا في فولغوغراد (1400)

السنغال أمام كولومبيا في سمارا (1400)

دور 16:

30 يونيو

المباراة رقم 50

متصدر المجموعة الثالثة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة في كازان (1400)

المباراة رقم 49

متصدر المجموعة الأولى أمام صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية في سوتشي (1800)

أول يوليو

المباراة رقم 51

متصدر المجموعة الثانية أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى على ملعب لوغنيكي في موسكو (1400)

المباراة رقم 52

متصدر المجموعة الرابعة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة في نيغني نوفغورود (1800)

2 يوليو

المباراة رقم 53

متصدر المجموعة الخامسة أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة في سمارا (1400)

المباراة رقم 54

متصدر المجموعة السابعة أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة في روستوف أون-دون (1800)

3 يوليو

المباراة رقم 55

متصدر المجموعة السادسة أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة في سان بطرسبرغ (1400)

المباراة رقم 56

متصدر المجموعة الثامنة أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة على ملعب سبارتاك في موسكو (1800)

دور الثمانية:

6 يوليو

المباراة رقم 57

الفائز من المباراة رقم 49 أمام الفائز من المباراة رقم 50 في نيغني نوفغورود (1400)

المباراة رقم 58

الفائز من المباراة رقم 53 أمام الفائز من المباراة رقم 54 في كازان (1800)

7 يوليو

المباراة رقم 60

الفائز من المباراة رقم 55 أمام الفائز من المباراة رقم 56 في سمارا (1400)

المباراة رقم 59

الفائز من المباراة رقم 51 أمام الفائز من المباراة رقم 52 في سوتشي (1800)

الدور قبل النهائي:

10 يوليو

المباراة رقم 61

الفائز من المباراة رقم 57 أمام الفائز من المباراة رقم 58 في سان بطرسبرغ (1800)

11 يوليو

المباراة رقم 62

الفائز من المباراة رقم 59 أمام الفائز من المباراة رقم 60 على ملعب لوغنيكي في موسكو (1800)

مباراة المركز الثالث:

14 يوليو

المباراة رقم 63

الخاسر من المباراة رقم 61 أمام الخاسر من المباراة رقم 62 في سان بطرسبرغ (1400)

النهائي:

15 يوليو

المباراة رقم 64 على ملعب لوغنيكي في موسكو (1500)