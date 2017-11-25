الفيصلي يسحق الفتح ويتقدم للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي

سحق الفيصلي مضيفه الفتح 5-صفر ليتقدم للمركز الثالث في دوري المحترفين السعودي، اليوم السبت.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة من عشر مباريات في المركز الثالث مقابل 15 نقطة للفتح صاحب المركز السادس الذي خاض 11 مباراة.

وأحرز إسلام سراج ثنائية في الدقيقتين 24 و57 والبرازيلي روجيريو كذلك في الدقيقتين 46 و77 بينما اختتم تينداي ندورو القادم من زيمبابوي الخماسية في الدقيقة قبل الأخيرة.

جدول ترتيب #الدوري_السعودي_للمحترفين || بعد نهاية مباريات الجولة الحادية عشر . pic.twitter.com/Qpfgwas3bV — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2017

وفي مباراة أخرى اليوم سجل البرازيلي تراباي أديسون هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل للباطن 1-1 مع ضيفه التعاون.

وتقدم جفين البيشي للضيوف في الدقيقة 51 عندما تابع تمريرة عرضية من ركلة ركنية وحولها في شباك مزيد فريج حارس الباطن.

وأدرك أديسون التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تصدى المصري المخضرم عصام الحضري لركلة جزاء نفذها المهاجم البرازيلي لكنه تابعها في الشباك.

وأهدر البرازيلي الآخر جوناثان بينتيس فرصة إدراك التعادل للباطن بعد أربع دقائق من هدف التعاون عندما ردت العارضة تسديدته الهائلة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة من عشر مباريات في المركز الخامس متفوقًا بنقطتين على التعاون صاحب المركز السابع الذي خاض 11 مباراة.