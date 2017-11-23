نادي الشباب يسقط أمام الفيحاء.. تعرف على مركزه في ترتيب الدوري السعودي

واصل الشباب نتائجه الهزيلة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تكبد هزيمته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، بخسارته 3/1 أمام مضيفه الفيحاء اليوم الخميس في المرحلة الحادية عشرة للبطولة.

وتجمد رصيد الشباب عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع)، بفارق المواجهات المباشرة خلف الفيحاء، صاحب المركز الحادي عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبادر روني فيرنانديز بالتسجيل لمصلحة الفيحاء في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله حسن معاذ فلاتة الهدف الثاني في الدقيقة 48، غير أن ناصر الشمراني قلّص الفارق للشباب في الدقيقة 49.

وبينما كان الشباب يبحث عن هدف ثان، أطلق ألكساندروس تزيوليس رصاصة الرحمة على آماله في التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 79.

وفرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على لقاء الرائد مع ضيفه أحد.

ورفع أحد رصيده بتلك النتيجة إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بفارق 3 نقاط أمام الرائد، متذيل الترتيب الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

تقدم الرائد بهدف حمل توقيع صقر عطيف في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل سالك أحمد عبدالله لأحد في الدقيقة 54.

وأعاد اسماعيل بانغورا التقدم للرائد مجددًا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، غير أن محمد سيد الضؤ أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 62.