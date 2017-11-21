إجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 18 ديسمبر

حدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 18 كانون أول/ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر).

ويشارك في البطولة 32 فريقًا، 14 من أندية الدوري السعودي للمحترفين، و16 من أندية دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين من تصفيات أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

يذكر أن الهلال كان قد تُوج بطلاً لكأس الملك، في النسخة الماضية، بعد تغلبه على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.