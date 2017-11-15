“بوبا العربية” تزف نبأ سارًا لجماهير نادي الاتحاد السعودي

زفّت بوبا العربية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد السعودي، نبأ سارًا لجماهير الفريق اليوم الأربعاء، قبل لقائه مع الشباب بعد غدٍ الجمعة، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

فقد أعلنت بوبا تعافي ثلاثي الاتحاد، فهد المولد، عدنان فلاتة، وعبدالرحمن الغامدي، من الإصابة، ودخولهم التدريبات الجماعية وجاهزيتهم للمواجهات القادمة.

ونشرت بوبا العربية تقريرًا مفصلًا عن مراحل تعافي الثلاثي، حيث أفادت بأن فهد المولد خضع لكشف طبي ولرنين مغناطيسي بعدما وضع قدمه في الجبس، حيث تم التأكد من تمام الالتئام.

كما خضع اللاعب عبدالرحمن الغامدي لكشف طبي ولرنين مغناطيسي، بالإضافة إلى خضوعه لاختبارات عضلية لتحديد مدة ومحتوى التأهيل البدني، وتم وضع مثبت خارجي للركبة، وأعاد أشعة الرنين للتأكد من تمام الالتئام.

وخضع عدنان فلاتة لكشف طبي ولرنين مغناطيسي للتشخيص الأولي، كما خضع لموجات صوتية للتأكد من تمام الالتئام.