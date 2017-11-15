الأهلي المصري يفاوض مهاجم نادي النصر السعودي

اقترب النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، من التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بناءً على طلب من حسام البدري المدير الفني للفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مع وليم جيبور مهاجم نادي النصري السعودي، لتدعيم خط هجوم الفريق في يناير المقبل”.

وأضاف المصدر: “أجرى مسؤولون في الأهلي اتصالات بوكيل الليبيري ويليم جيبور المرشح الأبرز للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال رحيله عن النصر السعودي.

ويعيش اللاعب حالة نفسية سيئة، في ظل عدم رضا مدربه الأرجنتيني غوستافو كونتيروس عن مستواه حتى الآن، حيث يعتزم تغيير اللاعبين الأجانب خلال شهر يناير”.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى التعاقد مع رأس حربة قوي في يناير المقبل، لا سيما أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق يعاني من عدم توفيق، وستحسم الأيام المقبلة المفاوضات بين الطرفين.