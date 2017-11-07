هدف مختار فلاتة الرائع يحرج رامون دياز أمام جماهير نادي الهلال (فيديو)

فتح الهدف الرائع الذي أحرزه مختار فلاتة، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، مع الأخضر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة لاتفيا، نقاشا ساخنا بين جمهور “الزعيم” على تويتر.

وتداول الجمهور فيديو الهدف الثاني الذي أحرزه فلاتة في شباك لاتفيا، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، في مدينة لشبونة ضمن استعدادات الأخضر لمونديال روسيا 2018، حيث تمكن فلاتة من تمريرة بينية من إضافة الهدف الثاني بعد أن لعب كرة ساقطة داخل شباك لاتفيا في الدقيقة 44.

وتساءل جمهور نادي الهلال كيف يظل فلاتة حبيسا لدكة البدلاء ويفضل عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز اللاعب المحترف ماتياس، الذي لم يقدم أي أداء جيد مع الفريق.

فلاته في أول ظهور له مع الأخضر هذا الموسم يسجل هدفاً رائع جداً، كارثة ألا يستفاد من هداف كهذا بالهلال وأن يُهدم على حساب ماتياس ! في #الهلال ثروة إسمها "مختار".

pic.twitter.com/MxChGfdRMO — فيصل عطا (@fi9al0v) November 7, 2017

وكان رئيس نادي الهلال، نواف بن سعد، قد صرح مؤخرا في أحد البرامج بأن اللاعب ماتياس لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في الفريق ولكل تبديل وقت.

وقال مغرد: “والله شيء يقهر إن لاعب مثل مختار يستبعد ولا يجلس بالدكه وماتياس يلعب”.

وأضاف آخر: “فلاته في أول ظهور له مع الأخضر هذا الموسم يسجل هدفاً رائعًا جداً، كارثة ألا يستفاد من هداف كهذا بالهلال وأن يُهدم على حساب ماتياس! في الهلال ثروة اسمها مختار”.

#مختار_فلاته

بالله ي دياز تفضل ماتياس عع مختار فلاته؟

يعني والله شي يقهر ان لاعب مثل مختار يستبعد ولا يجلس بالدكه وماتياس يلعب. pic.twitter.com/17Mm3yf6x7 — ﴿رويّم؛الهلال|1957. (@reemalhilal20) November 7, 2017

وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن نية نادي الهلال السعودي إعارة مختار فلاتة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، ولكن النادي نفى الأمر تمامًا، ليؤكد بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأنه ضمن خيارات المدرب رامون دياز.

وكان الهلال قد تعاقد مع فلاتة مجانًا في صفقة انتقال حر قادمًا من الوحدة الإماراتي.

طيب باسيا سياسته تدوير ؟

تخيل ماتياس اساسي ضد اوراوا ، وعلى طاري التدوير من الاجدى بالتجهيز ( ماتياس او مختار فلاته او ياسر القحطاني ) — Fouad Hamad Al-Oudah (@Fou_sh) November 2, 2017

يتواجد الهلال في المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الأهلي، برصيد 20 نقطة بعد مرور تسعة أسابيع.

يُذكر أن الهلال يستعد لمواجهة قوية أمام أوراوا ريدز الياباني يوم 18 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

حرام مختار فلاته احتياطي للاحتياطي ماتياس ???? — خالد الصاري (@kh9ri) November 7, 2017

مختار فلاته في أول مباراة له في الموسم يسجل هدف

و ماتياس منذُ بداية الموسم في الدوري حتى الجولة الـ7 سجل هدف وحيد

اه يا مختار ????#الهلال pic.twitter.com/rH8bCcwok9 — صالح الهلالي (@Saleh_R5) November 7, 2017

والله لو يلعب مختار فلاته نهائي آسيا والله ان يثبت نفسه ويمكن يسجل هدف والله اعلم لاكن اثبت لكم انه افضل من التيس ماتياس بكثيير#الهلال — Neat (@Neat119_) November 7, 2017

مختار فلاته .. اتعب وانا اقول مبدع .. افضل من ماتياس و الازلي بمراحل .. #السعوديه_لاتفيا — M.S (@viv433) November 7, 2017