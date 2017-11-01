رسميًا.. الكرملين يحتضن قرعة مونديال روسيا 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أن القصر الرئاسي الروسي “الكرملين” سيحتضن مراسم قرعة كأس العالم 2018 في روسيا أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واختار فيفا المهاجم التاريخي لنادي سبارتاك موسكو، نيكيتا سيمونيان، والذي سيكون أحد الأشخاص الثمانية المسؤولين عن إجراء القرعة وانتقاء الـ32 كرة بأسماء المنتخبات المتأهلة للمحفل الكروي الأكبر في العالم.

وقال سيمونيان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “اختيار قصر الكرملين يعني الكثير حول القيمة الكبيرة لكأس العالم، وحول حماس روسيا للترحيب بالفرق المشاركة والجماهير عبر أنحاء العالم”.

وكان قصر الكرملين، الذي تم تشييده في 1961 وأحيط بجدار ضخم طوله ميلان ونصف وارتفاعه 65 قدمًا ويضم عدة قصور فاخرة، قد احتضن العديد من الحفلات الموسيقية لمغنين بحجم لوتشانو بافاروتي وجيمس براون وإيريك كلابتون وإلتون حون وويتني هيوستون وخوليو إغليسياس.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو، هذا الأسبوع أن 5 مدن باتت جاهزة تمامًا لاستضافة مباريات المونديال، وهي موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي وكازان ويكاترينبورغ.

بينما ما زالت هناك مهلة حتى أبريل/نيسان المقبل لست مدن أخرى من أجل تسليم ملاعبها لفيفا والانتهاء من البنية التحتية الفندقية وشبكة المواصلات.

يذكر أن ملعب “لوجنيكي”، الذي سيتم افتتاحه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمباراة روسيا والأرجنتين الودية، سيحتضن المباراة الافتتاحية للمونديال الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران وحتى 15 يوليو/ تموز.