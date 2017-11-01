الفيحاء يقيل جالكا.. ويعيّن مدرب النصر السعودي السابق جوستافو مدربًا للفريق

قال الموقع الرسمي لنادي الفيحاء: إن مجلس إدارة النادي أنهى عقد المدير الفني للفريق الأول الروماني كونستانتين جالكا، سعياً لتصحيح أوضاع الفريق عطفًا على نتائج الفريق خلال الجولات الماضية، التي لا ترضي طموحات الإدارة، وأعضاء الشرف، والجماهير الفيحاوية.

وقدّم مجلس إدارة الفيحاء شكره للسيد جالكا ولطاقمه الفني نظير ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم التوفيق.

في السياق نفسِه، وقّع مجلس الفيحاء عقدًا مبدئيًا مع المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس لتدريب الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لمدة عام وسبعة أشهر، وسيصل السيد غوستافو كوستاس وطاقمه الفني فجر السبت المقبل إلى مدينة القاهرة لتوقيع العقد النهائي والوقوف على التحضيرات النهائية لمعسكر الفريق الإعدادي بجمهورية مصر العربية.

ويُعتبر الأرجنتيني غوستافو كوستاس “54 سنة“ أحد نجوم الكرة الأرجنتينية في الثمانينيّات؛ إذ كان يلعب في مركز الدفاع ومثّل عدة أندية كبيرة منها لوكارنو السويسري وراسينغ كلوب الأرجنتيني قبل أن يعلن اعتزاله في العام 1997.

وبعد اعتزاله اتجه للتدريب، فدرّب عددًا من الأندية المعروفة في قارة أمريكا الجنوبية، أشهرها فريقا أولمبيا وسيرو، بورتينو من الباراغواي، وراسينج الأرجنتيني، وفريق أليانزا ليما البيروفي، وبرشلونة الاكوادوري، وسانتافي الكولومبي، وأطلس المكسيكي، وسبق للمدرب خوض تجربة قصيرة مع نادي النصر السعودي عام 2011 وذهب بعدها مباشرة لبرشلونة الإكوادوري الذي حقق معهم حلم الدوري بعد غياب 16 سنة في عام 2012 ، كما حقق الدوري مرتين مع سانتافي الكولومبي 2014/2016 بالاضافة الى السوبر 2015.