بسبب beINsports.. الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال والأهلي والعين

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،عقوبات مالية على أندية الهلال والأهلي السعوديين، والعين الإماراتي ؛بسبب عدم إتاحة لاعبيهم لعمل مقابلات تلفزيونية مع القنوات القطرية المالكة لدوري أبطال آسيا “beINsports” والكأس.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي في بيان : “إن أندية الهلال ،والعين ،والأهلي ،قد خالفت لوائح البطولة ،بعدم إتاحة لاعبيها ،لعمل مقابلات تلفزيونية”.

وترفض أندية السعودية ،والإمارات ،عمل مقابلات مع القنوات القطرية ،على خلفية مقاطعة الدول الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر.

ووقع الاتحاد الآسيوي قبل ذلك عقوبات على أندية السعودية والإمارات لنفس السبب.

ويخوض الهلال نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

وهاجم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، وأحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية، بسبب ما وصفه محاولات إيقاف الرياضة السعودية أندية ومنتخبات.