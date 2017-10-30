موقف إنساني رائع من إدواردو لاعب نادي الهلال مع مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رائعًا للاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، وهو ينفذ طلب شاب من الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر تدريبات الفريق.

ووفقا للفيديو فقد طلب الشاب من إدواردو القيام باحتفال “رشة الملح”، التي يشتهر بها اللاعب عند إحرازه الأهداف، وبالفعل نفذها اللاعب أمام المشجع، والذي ظهرت عليه علامات الفرح بشكل كبير.

ودائمًا ما يحتفل إدواردو بأهدافه على طريقة “رشة الملح”، التي يجيدها أشهر طهاة العالم التركي نصرت غوكشية، الذي نال شهرته من مقطع فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلاله يقطع شرائح اللحم ورش الملح عليها بطريقته الخاصة والمميزة.

أحد الجماهير الهلالية من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب من نجم #الهلال ادواردو القيام بحركة رش الملح ، وادواردو يتفاعل مع البطل الصغير#السعودية pic.twitter.com/0xueY0gy8b — وطني الرياضي (@WataniSport) October 30, 2017

ويعد من أبرز اللاعبين الذين احتفلوا على طريقة “حبيب الملح” المهاجم الإنجليزي داني ويلباك كذلك لاعبان من أبناء جلدته وهما: هاكان تشان أوغلوا، وعمر توبراك اللذان يلعبان في الدوري الألماني.

واستأنف نادي الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق الشباب، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما تأكدت جاهزية لاعب وسط الفريق الدولي نواف العابد للمشاركة في اللقاء.

وستكون هذه المواجهة هي البروفة الأخيرة لدياز، قبل نهائي أوراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيسبقه انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، خلف الأهلي بفارق الأهداف.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، ويقام لقاء الذهاب بالرياض يوم الـ18 من نوفمبر المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب في اليابان يوم الـ 25 من الشهر نفسه.