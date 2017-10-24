أنباء عن إغلاق صحيفة “الرياضي” السعودية نهائيًا الأسبوع المقبل

أشارت تقارير إعلامية عن اقتراب إيقاف صدور صحيفة “الرياضي” السعودية بداية من الأسبوع المقبل بسبب الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.

وقال خالد الحسين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية السعودية سابقاً، والمشرف العام على الإعلام في الهيئة العامة للرياضة سابقاً، وعضو الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “إيقاف صدور صحيفة الرياضي بداية من الأسبوع المُقبل بسبب الظروف المالية”.

إيقاف صدور صحيفة الرياضي بداية من الأسبوع المُقبل بسبب الظروف المالية . pic.twitter.com/gw2fxGJNg4 — خالد الحسين (@khalidfahad77) October 24, 2017

فيما قال الكاتب الصحفي جمال بنون، عبر حسابه على تويتر: “خبر محزن للإعلام الرياضي السعودي، إغلاق صحيفة الرياضي نهائيا الأسبوع المقبل، بسبب رغبة المالك، رقم جديد في بطالة الصحفيين”.

خبر محزن للاعلام الرياضي السعودي – اغلاق صحيفة الرياضي نهائيا الاسبوع المقبل بسبب رغبة المالك – رقم جديد في بطالة الصحفيين pic.twitter.com/WUa4GCWCyD — جمال بنون (@jbanoon) October 24, 2017

وكانت مؤسسة “عكاظ” للصحافة والنشر، قد أوقفت مؤخرا طباعة وإصدار صحيفة “النادي” الرياضية وإغلاقها نهائياً بعد 28 عاماً من صدور أول عدد للصحيفة، إلى جانب تسريح العاملين فيها كافة.

واختارت لعددها الأخير، أن تحمل صفحته الأولى “بروازًا أبيض” ليغلب اللون الأبيض على الصفحة.

وحمل غلاف الصحيفة عنوان “استودعناكم الله، صحيفة النادي بنسختها الورقية تودع قراءها بعد 28 عاما”.

ولم تؤكد صحيفة “الرياضي” حتى الآن صحة هذه التقارير أو تقوم بنفيها، عبر أي بيان رسمي أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.