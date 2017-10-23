السعودية.. ناديا الهلال والأهلي يتفقان على منع استخدام لقب الملكي (صورة)

أصدر ناديا الهلال والأهلي السعوديان بيانًا مشتركًا، اليوم الإثنين، تجاوبًا مع توجهات الهيئة العامة للرياضة وتأييدها لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حول منع استخدام لقب (الملكي) بكافة الأشكال والصور في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح البيان أن مجلسي إدارتي الناديين يؤكدان التأييد بصورة كاملة لقرار منع استخدام لقب الملكي، والالتزام بما جاء فيه والحرص على الابتعاد عن استخدامه.

وأضاف: “ويهيب الناديان بجماهيرهما الالتزام بهذا الأمر وعدم الانسياق خلف من يسعى لإثارة الاحتقان أو تهييج الرأي العام في الوسط الرياضي، في ظل العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة تجاه الأندية ومستقبلها، والسعي لتطوير المنافسة في كافة ألعابها، معتبرةً أن اجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة برؤساء أندية دوري المحترفين اليوم خرج بنتائج مثمرة من شأنها تحقيق عمل متميز لقادم الرياضة ومنافساتها.

وبدأت القصة عندما استخدم المعلق التونسي رؤوف خليف مصطلح (الملكي) عن الأهلي خلال مواجهته أمام العين الإماراتي في مارس الماضي، واعتذر خليف لاحقًا عن وصفه ، مشيرًا إلى أن الهلال هو صاحب هذا اللقب، ليبدأ السجال بين مشجعي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت الماضي، قرارًا يمنع استخدام لقب الملكي بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية أو تطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن الاتحاد دعا إدارات الأندية إلى ضرورة التنبيه على جماهيرها الالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميًا، تجنبًا لأي عقوبات قد تصدر بحق الفريق.