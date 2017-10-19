نواف العابد ومحمد صلاح بين أفضل اللاعبين المتأهلين لكأس العالم

حسم موقع bleacherreport العالمي الجدل الدائرة بين جماهير الهلال والنصر بشأن أحقية نواف العابد ومحمد السهلاوي لاعبا الفريقين في أن يكون أي منهما نجم “الأخضر” وصاحب الدور الأبرز في تأهل السعودية إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا.

وشاركت السعودية 4 مرات سابقة ومتتالية في كأس العالم وكانت البداية في 1994 بينما كان الظهور الأخير عندما خسرت بهدف نظيف أمام إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2006.

وذكر الموقع في تقرير موسع عن أفضل تشكيلة من اللاعبين الذين تأهلت منتخباتهم بالفعل إلى نهائيات روسيا واختارت العابد كأفضل لاعب في تشكيلة “الأخضر”.

وقال الموقع عن العابد “الكثيرون سيقللون من حظوظ السعودية في مونديال الصيف المقبل لكن “الأخضر” تأهل للنهائيات بسهولة نسبية وسجل العديد من الأهداف خلال التصفيات مثله مثل اليابان صاحبة المركز الأول في المجموعة ذاتها مع السعودية”.

وأضاف “العابد يتألق في صفوف الهلال وبات المصدر الرئيسي للتأهل والإبداع الهجومي في صفوف فريقه ومنتخب بلاده”.

ورغم أن العابد غاب عن مباراتي قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيروزي إلا أن دوره قد يكون حاسمًا في النهائي أمام أورواوا ريدز الياباني.

محمد صلاح

ولم يجد الموقع أي صعوبة في اختيار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لأنه بالفعل صاحب الفضل الأول في عودة “الفراعنة” للمونديال لأول مرة بعد 27 عامًا.

إذ سجل صلاح البالغ عمره 25 عامًا 5 أهداف بين 7 للمنتخب المصري في 5 مباريات خلال المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية بينها ركلة جزاء حاسمة في مرمى الكونغو في الدقيقة 94 حسمت الفوز بهدفين مقابل هدفي الثامن من الشهر الحالي ومن ثم التأهل لمونديال روسيا.

وقال الموقع عن صلاح: “ستكون مصر واحدة من أكثر القصص المثيرة في كأس العالم 2018. حيث بلغوا النهائيات لأول مرة منذ 1990 في إيطاليا بفضل ركلة جزاء نفذها صلاح ودفعت معلق المباراة للبكاء. ولا يمكن لأي شخص أن يتحمل مثل هذا الضغط والمسؤولية في مثل هذا التوقيت لكن صلاح فعلها”.

ميسي ورونالدو

واختار الموقع بين أفضل حراس المرمى في المونديال كيلور نافاس حارس كوستاريكا وريال مدريد وجواليرمو أوتشا حارس المكسيك وخامي بنيدو حارس بنما.

أما في الدفاع فاختار دييغو غودين قائد أوروغواي وأتلتيكو مدريد الإسباني وجوردي ألبا مدافع برشلونة وإسبانيا وتوبي ألدرفايريلد مدافع بلجيكا وكايل والكر ظهير أيمن إنجلترا وديفنسون سانشيز مدافع كولومبيا وتوتنهام الإنجليزي وماريو فرنانديز من روسيا.

وفي خط الوسط لا خلاف على نغولو كانتي نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا وتوني كروس لاعب ريال مدريد وألمانيا بطلة العالم ونيمانيا ماتيتش لاعب وسط المدافع في مانشستر يونايتد وصربيا وويلفرد ندياي النيجيري.

وبالطبع في الوسط المهاجم كان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفي الأجنحة معهما صلاح ونيمار وغيلفي سيغوردسون الأيسلندي وهيون مينغ سون الكوري الجنوبي.

في الهجوم تصدر روبرت ليفاندوفيسكي قائد بولندا ومهاجم بايرن ميونخ والمهاجم الإيراني الشاب ساردار أزمون وشينغي أوكازاكي مهاجم اليابان.