تركي آل الشيخ يعين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشارًا قانونيًا لشؤون الرياضة (صورة)

أصدر تركي آل الشيخ‬⁩ رئيس مجلس ⁧‫هيئة الرياضة‬⁩ قراراً بتعيين الاسترالي ⁧‫جيمس كيتشينغ‬⁩ مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة في الهيئة.

والأسترالي هو حكم ورئيس سابق للخدمات القانونية الرياضية التأديبية في بلاده .

وشارك الحكم السابق في بعثات الفيفا للقارة الآسيوية والتي تقوم بتشكيل ومراجعة القوانين وتشكيل غرف للنزاعات الوطنية .

معالي رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يعين الاسترالي جيمس كيتشينغ James Kitching مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة pic.twitter.com/6xAYdigTvE — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى ‎كشفت تقارير صحفية أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستشهد بعض التغييرات الجوهرية.

‎وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضي فإن التغييرات ستبدأ بعودة الإنجليزي مارك كلايتنبرغ إلى مهامه الأساسية التي جرى التعاقد معه كمدير لدائرة التحكيم، وتعيين رئيس جديد للجنة الحكام، حيث تنحصر الترشيحات بين الدولي خليل جلال ورئيس اللجنة السابق عمر المهنا أو مرعي العواجي.

‎وتناقل الحكام في الساعات الماضية أنباء التغييرات المتوقعة على اللجنة، في حين غادر محمد سعد بخيت عضو لجنة الحكام السابق ومحمد النوفل المسؤول عن تكاليف المقيمين جروبات الحكام بعد خروجهما من اللجنة، بينما عاد يوسف ميرزا العائد للجنة الحكام كبديل لنوفل، كما عاد للجروبات أحمد البحراني منسق لجنة الحكام السابق.