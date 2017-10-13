علي الزعقان يتقمص شخصية “مارادونا” في فوز الفتح على القادسية وتقدمه في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

علي الزعقان يتقمص شخصية “مارادونا” في فوز الفتح على القادسية وتقدمه في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: رويترز

فاز نادي الفتح على ضيفه القادسية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي جواو بيدرو الهدف الأول للفتح من ضربة رأس في الدقيقة 56 وضاعف علي الزقعان النتيجة في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن وليد الشنقيطي قلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وخاض الفتح آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الزقعان، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، حيث لعب الكرة بيده في المرمى مقلدًا لعبة النجم الأرجنتيني الشهير مارادونا في كأس العالم.

وتقدم الفتح، بطل نسخة 2013، للمركز الخامس بعشر نقاط متقدما بثلاث نقاط على القادسية صاحب المركز الثامن.

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