علي الزعقان يتقمص شخصية “مارادونا” في فوز الفتح على القادسية وتقدمه في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فاز نادي الفتح على ضيفه القادسية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي جواو بيدرو الهدف الأول للفتح من ضربة رأس في الدقيقة 56 وضاعف علي الزقعان النتيجة في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن وليد الشنقيطي قلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وخاض الفتح آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الزقعان، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، حيث لعب الكرة بيده في المرمى مقلدًا لعبة النجم الأرجنتيني الشهير مارادونا في كأس العالم.

طرد اللاعب علي الزقعان بسبب محاولته تسجيل هدفاً بيده!#دوري_بلس pic.twitter.com/dDdNf7w3oj — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وتقدم الفتح، بطل نسخة 2013، للمركز الخامس بعشر نقاط متقدما بثلاث نقاط على القادسية صاحب المركز الثامن.

فيديو..

هدف الفتح الاول في مرمى القادسية عن طريق “بيدرو سانتوس”#الفتح_القادسية#برو_سبورت pic.twitter.com/730IWsc6fZ — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

فيديو..

الهدف الثاني لنادي الفتح في مرمى القادسية عن طريق اللاعب “علي الزقعان”#الفتح_القادسية#برو_سبورت pic.twitter.com/Kp5QUXLsCb — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧