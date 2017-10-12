رسميًا.. تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد السعودي (صور)

حسم حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد السعودي، والمكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وعقد الصنيع اجتماعه الأول مساء اليوم الخميس بحضور كافة الأعضاء، وبدأ الاجتماع بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس توزيع المهام والمناصب بين الأعضاء.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

عماد الجحدلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

سعيد باوزير أميناً عاماً للنادي.

أحمد السقاف أمين الصندوق.

خالد تميرك مشرفاً على إدارة الاستثمار لعضو المجلس.

مجاهد خان مشرفاً على الألعاب المختلفة لعضو المجلس.

وفي نفس السياق قرر المجلس عقد الجمعية العمومية للنادي يوم الخميس المقبل الموافق 29/1/1439هـ، وتشكيل لجنة قانونية لإدارتها برئاسة حمد الصنيع رئيس النادي، وعضوية أحمد السقاف لربط الإدارة المالية والإدارة القانونية.