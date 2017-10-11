ما هي خطوة سعيد المولد المقبلة بعد إيقاف عبدالله البرقان؟

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا، بإيقاف عضوية عبدالله البرقان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف السابق، على خلفية ثبوت عدة مخالفات عليه تورط فيها رفقة خالد شكري عضو غرفة فض المنازعات السابق.

واعترف خالد شكري أمام اتحاد الكرة السعودي بـ18 مخالفة من بينها واحدة تخص قضية سعيد المولد التي شغلت الرأي العام السعودي منذ عامين.

وتنص مخالفة البرقان على إلزام سعيد المولد باللعب لنادي الاتحاد.

وفي أول تعليق على الأمر قال فهر طيب وكيل أعمال سعيد المولد عبر تويتر :”بناء على القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي سندفع ببطلان قضية طلب التعويض المقدمة من نادي الاتحاد في الفيفا لثبوت وقوع الضرر على اللاعب”.

كان نادي الاتحاد السعودي قد لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لطلب تعويض من سعيد المولد.

ووجه خالد شكري الموظف السابق في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اتهاماته إلى عبدالله البرقان، بأنه السبب في الأزمة الحالية، مؤكدًا أنه لا يتحمل المسؤولية.

وقال شكري في تصريحات تليفزيونية: “لست صاحب قرار عندما كنت أعمل في الاتحاد السعودي، بل كنت أتحفظ على بعض القضايا التي أصدرتها لجنة الاحتراف”.

وأضاف: “طالتني الاتهامات والإساءات ودخلوا في ذمتي ولهذا خرجت وتحدثت عن كل ما أعرفه”.

ودافع خالد شكري عن نفسه قائلًا: “أنا مجرد موظف بسيط في الاتحاد السعودي منذ 23 عامًا ولست صاحب قرار فأنا مجرد شخص ينفذ التوجيهات من قبل مسؤوليه”.