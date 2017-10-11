أكبر قضية فساد رياضي بالسعودية.. خالد شكري شاهد أم متهم مع عبدالله البرقان؟

اعترف خالد شكري، عضو غرفة فض المنازعات السابق باتحاد الكرة السعودي، بعدة مخالفات أبرمها بإيعاز من عبدالله البرقان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الاحتراف السابق.

وتمكن اتحاد الكرة السعودي، من إثبات الاتهامات على البرقان، باعتراف خالد شكري عضو غرفة فض المنازعات السابق باعتباره شريكا في تلك المخالفات.

واعترف خالد شكري باستلام مبالغ مالية من عبدالله البرقان نظير تسهيل تلك المخالفات.

وطرح إعلاميون سعوديون سؤالا، حول موقف خالد شكري في القضية، هل سيعتبر شاهدا بعدما اعترف بالمخالفات أم سيظل متهما برفقة عبدالله البرقان.

#اكشن_يا_دوري

المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق د. عبدالله البرقان #اتحاد_القدم_يكشف_الفساد pic.twitter.com/hjmiaqelvl — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) October 11, 2017

وقال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ردا على السؤال، إنه لن يتمكن من الإجابة على هذا السؤال، مشيرا إلى أن ذلك الأمر تحدده الجهات الأعلى بعد رفع الأمر لهيئة الرياضة وهيئة الرقابة والتحقيق.

وأشار عزت إلى أن اتحاد الكرة أوقف عضوية خالد شكري وعبدالله البرقان، فور انتهاء التحقيقات، وما سيحدث بعد ذلك هو مسؤولية الجهات الأعلى.

وقال رجاء الله السلمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للرياضة إن القضية سيتم النظر فيها بشكل فوري، خاصة أنها بين أيدي هيئة الرقابة والتحقيق.

وكشف السلمي عن نظر الهيئة في عدة قضايا فساد أخرى لا تقل أهمية.