ديون نادي الشباب السعودي تتجاوز 61 مليون ريال

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي التقرير المالي للنادي، حيث بينت أن العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017، بلغ 61.171.098 ريالًا.

‎وبلغت إيرادات نادي الشباب حتى 30-6-2017، نهاية السنة المالية، 33.378.116 ريالًا، في الوقت الذي بلغت فيه المصروفات 94.549.214 ريالًا.

‎وأوضح نادي الشباب أن ديونه حتى 30-6-2017، تبلغ 79.991.354 ريالًا، سدد منها 27.283.184 ريالًا، وتبقى 52.708.170 ريالًا.

???? #الشباب يعقد جمعيته العمومية ويستعرض إنجازاته والقوائم المالية pic.twitter.com/dfYHZPjSCn — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

‎جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها النادي مساء اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى الأندية، بعقد جمعية عمومية استثنائية خلال 30 يومًا وكشف التقارير المالية.