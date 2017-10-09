الاتحاد السعودي يوسّع قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء

قال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إنه وسّع قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء، واعتمد تعديل المادة 15 في لائحة المسابقات، بحيث لن يُسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة ومراقب المباراة ومقيّم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين واللاعبين والإداريين فقط.

كما أوضح الاتحاد في بيانه أنه يمنع وجود رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية بأي صفة كانت من الجلوس على مقاعد البدلاء في كل الدرجات، بالمباريات التي تقام تحت مظلته على مستوى جميع المسابقات والفئات.

????| الاتحاد السعودي يوسع قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء ويعتمد تعديل المادة 15 في لائحة المسابقات.. pic.twitter.com/bLIy4q0reC — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الثاني من أكتوبر الحالي قرارًا يمنع رؤساء الأندية السعودية من الجلوس على مقاعد البدلاء، في أي منافسة تقام تحت مظلته.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي، إنه يهدف من تلك الخطوة لمزيد من التنظيم إضافة لتجنب ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وطالما اشتكت الجماهير من تواجد رؤساء الأندية الكبيرة على مقاعد البدلاء، موضحين أن هذا الأمر يخل بسلامة المنافسة ويؤثر عليها.

وفي ظاهرة غير مألوفة في الملاعب العربية، يجلس رؤساء الأندية السعودية كافة على مقاعد بدلاء فرقهم، حيث تتسابق الكاميرات لنقل توجيهاتهم للمدربين.