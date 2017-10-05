تعيين معيض الشهري رئيسًا للجنة الاحتراف بالسعودية خلفًا لحمد الصنيع

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، تعيين معيض الشهري رئيسًا للجنة الاحتراف، خلفًا لحمد الصنيع، الذي تولى رئاسة نادي الاتحاد السعودي.

وكان الصنيع قد تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بعد تكليفه برئاسة نادي الاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم الجاري عقب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بإعفاء إدارة أنمار الحائلي.

يذكر أن معيض الشهري شغل عضوية لجنة الاحتراف منذ فترة طويلة، واستقال منها إثر أزمة توقيع عوض خميس لكل من الهلال والنصر، لكنه نفى حينها أن تكون استقالته مرتبطة بالقضية.