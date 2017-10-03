أول تعليق من أنمار الحائلي بعد استبعاده من رئاسة نادي الاتحاد السعودي لشبهة التزوير (صورة)‎

أبدى رئيس نادي الاتحاد السعودي المقال أنمار الحائلي غضبه واعتراضه على قرار إقالته من رئاسة الاتحاد، والذي صدر أمس من الهيئة العامة للرياضة.

وكتب الحائلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

‎وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قرارًا بإنهاء تكليفه من رئاسة النادي من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بسبب تقرير رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم د. عادل عزت إلى رئيس الهيئة عن وجود شبهة تزوير في بعض الأوراق التي قدمتها إدارة الحائلي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.