من هو غوستافو كوينتيروس مدرب نادي النصر السعودي؟

أعلن نادي النصر المنتمي لدوري المحترفين السعودي تعاقده مع المدرب غوستافو كوينتيروس حتى نهاية الموسم الجاري أمس الاثنين.

وكتب النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة النادي الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني غوستافو كينتيروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم”.

وسيتولى كينتي كوينتيروس روس مدرب الإكوادور السابق قيادة النصر خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز الذي أُقيل من منصبه الشهر الماضي بعد 4 جولات في الدوري.

أنهت إدارة نادي #النصر الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم .#معاك_يانصر pic.twitter.com/2Vks4Jp0UR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

ويحتل النصر المركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

وبدأ كوينتيروس مسيرته التدريبية العام 2003، مع سان لورينزو الأرجنتيني، الذي لعب له بين عامي 1994 و1997.

ثم تولى بعد ذلك تدريب فريق بلومنغ البوليفي العام 2005، وبعدها بعامين، درّب سان مارتن دي سان خوان الأرجنتيني، وفي 2009 درب نادي بوليفار، ثمّ أورينتي بيتروليرو البوليفي.

وفي 2010 تولى كوينتيروس تدريب منتخب بلاده لمدة عامين، رحل بعد ذلك للإكوادور من أجل تدريب فريق إيميلك.

وهناك لفت أنظار مسؤولي الاتحاد الإكوادوري، الذين أسندوا إليه مهمة تدريب منتخب بلادهم الأول، عام 2015، وحتى 2017، إذ أشرف عليه في نسختي كوبا أمريكا 2015 و2016 (المئوية).