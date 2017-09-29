مباراة الشباب والنصر.. هل قام الأمير فيصل بن تركي بدور المدير الفني؟

قال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، قام بدور المدير الفني، وأخذ بتوجيه اللاعبين خلال مباراة الشباب والنصر.

ويستضيف الشباب نادي النصر السعودي على ملعب فيصل بن فهد، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ودشن رواد موقع التدوينات المصغر “تويتر” وسمًا باسم الأمير، انتقدوا فيه قيامه بإعطاء التعليمات لللاعبين والجهاز الإداري والطبي أيضًا.

يذكر أن إدارة نادي النصرر قررت إقالة المدرب ريكاردو غوميز، ويقود الفريق الآن بشكل مؤقت المدرب روغيرو.

استشاري إصابات الملاعب فيصل بن تركي يوجه التعليمات للطبيب في أرض الملعب لعلاج عبدالله الأسطا — كرايز (@iiiib9) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

#النصر_الشباب

والله موهبة فيصل بن تركي في التدريب أحسن بكثير من سامي الجابر — إم زكي (@amzaky332016) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

فيصل بن تركي يرد على سؤال حول ما إذا كان يتدخل بالفعل في وضع تشكيلة الفريق : ” لو كنت أردت التدخل لوقّعنا مع مدرب رخيص وأدرنا المدرب.” pic.twitter.com/3ka0075dRC — لايف المدرج (@mdrj_liveHD) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧