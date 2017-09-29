مباراة الشباب والنصر.. هل قام الأمير فيصل بن تركي بدور المدير الفني؟

مباراة الشباب والنصر.. هل قام الأمير فيصل بن تركي بدور المدير الفني؟

المصدر: إرم نيوز

قال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، قام بدور المدير الفني، وأخذ بتوجيه اللاعبين خلال مباراة الشباب والنصر.

ويستضيف الشباب نادي النصر السعودي على ملعب فيصل بن فهد، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ودشن رواد موقع التدوينات المصغر “تويتر” وسمًا باسم الأمير، انتقدوا فيه قيامه بإعطاء التعليمات لللاعبين والجهاز الإداري والطبي أيضًا.

يذكر أن إدارة نادي النصرر قررت إقالة المدرب ريكاردو غوميز، ويقود الفريق الآن بشكل مؤقت المدرب روغيرو.

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